Fatih Terim için bomba iddia!'2018'de aday ol seni başkan yapalım'

“Fatih Terim, Galatasaray’a dönecek… ama Dursun Özbek’in altında teknik direktör veya CEO olarak değil… karşısında. Gelecek yıl yapılacak kongrede başkan adayı olarak…” Bu sözler camianın en önemli isimlerinden birisine ait.

Terim’e “sakın Özbek’in altında çalışma. Gel 2018 Mayıs’ta aday ol seni başkan seçelim” diyen Abdürrahim Albayrak ateşi yakmış durumda.

Bu sözleri tecrübeli teknik adama milli takımdan ayrıldığı gün geçmiş olsun demek için aradığında eden Albayrak ne olumlu ne de olumsuz bir cevap almadı. Ama “hayır” cevabı almadığı için Terim’in için kulis çalışmalarına başladı. Adnan Öztürk, Ali Dürüst hatta İnan Kıraç’a bile Terim ismini götürdü. Özellikle Kıraç’ın “bir o gün gelsin. Hocamızı severiz” sözüyle heyecanlanan Albayrak, Terim’in başkanlığına inanıyor.