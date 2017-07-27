Fatih Terim için bomba iddia: TFF...

Fatih Terim'in Milli Takımı bırakmasının ardından kiminle çalışacağı merak konusu oldu.



Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Şener, Fatih Terim'in bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olarak döneceğini ifade etti.



Ertem Şener şu açıklamalarda bulundu;



Dönelim tekrar Fatih Terim'e. Benim bildiğim imparator TFF'ye bundan sonra direktör olarak değil başkan olarak döner, TFF başkanı olarak!

(Beyaz Spor)