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Fatih Terim hakkında suç duyurusu

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 00:01
Fatih Terim hakkında suç duyurusu

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

İşte Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması:

"TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ..."

"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 00:01
  1. fatih terim suç duyurusu
  2. fatih terim
  3. rüştü reçber
  4. nail gönenli
  • Turan Turan 11 dk önce
    Fatih terimsahtekabadayı kendini adam sanan şımarıkparagözkavgacıbir zihniyetRüştü Reçber doğrusunuyapmışterimhaketti3 kuruşa kadardüşmüşzavallıacınacak halde cuma namazında mendil açsın bari
  • kıyamet kıyamet 40 dk önce
    Bu şeref size biri.bu ülkede kimsenin ayrıcalıklı olmadığını bildirmesi lazım.Mafyacilik oynuyor savcılarından ses yok. Devletin milyonlarca lirasının ellezi yapıyor hiçbir başarı yok futbolcularla kavgalı egosunun yüzünden bu kadar bedel kaydetti bu devlete. Daha hala kendini dev aynasında görüyor Terbiyesiz adam
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