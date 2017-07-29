Fatih Terim hakkında suç duyurusu

Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Fatih Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

İşte Reçber'in avukatı Nail Gönenli'nin o açıklaması:

"TEHDİT, HAKARET, ŞANTAJ..."

"Fatih Terim'in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. 2 ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık."