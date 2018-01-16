Fatih Terim geldi,Florya'yı terk etti
Terim'in göreve gelmesiyle Cenk Ergün'ün ofisi Türk Telekom Stadı'na taşındı.16 Ocak 2018 Salı 14:03
Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından durumu merak edilen Cenk Egün'ün ofisi Türk Telekom Stadı'na taşındı.
Ergün'ün bundan sonra kulüp binasında Başkan Özbek'e yardımcı olacağı belirtildi. Florya'daki idari kadroda büyük bir değişime giden Terim, yıllardır beraber mesai harcadığı Medya Direktörü Hande Sümertaş'ın yanına Aslı Kaşeler'i aldı.
Kaşeler, Florya'da iletişim ekibine sorumlu isim olarak getirildi.
Kaynak:Güneş