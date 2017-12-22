Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim kararı sonrası Galatasaray'ın hisseleri uçuşa geçti

Fatih Terim'in göreve getirilmesinden sonra Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri uçuşa geçti.

22 Aralık 2017 Cuma 11:25
Terim kararı sonrası Galatasaray'ın hisseleri uçuşa geçti

Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, teknik direktör olarak Fatih Terim ile görüşmelerin başlandığı haberinin ardından güne yüzde 7,5 yükselişle başladı

Galatasaray Sportif AŞ'nin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri bu açıklamanın ardından güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 6,44 lira seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinin ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri yüzde 0,73 değer kazancıyla 4,16 liradan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 0,34 primle 34,95 liradan, Trabzon sportif AŞ hisseleri de yüzde 0,4 azalışla 2,34 liradan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:25
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Galatasaray hisseleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    2. Binlerce aileye müjde
    3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    12. Lider, Adana'da yara aldı
    13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
    19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
    20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi