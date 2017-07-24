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Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...

Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:42
Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...

Östersunds faciasının ardından Teknik Direktör Tudor'un durumu tartışmaya açılmıştı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, sürekli olarak Hırvat hocaya destek verdiğini söylese de Lucescu'yla dirsek temasına geçilmişti.

LUCE OLMADI TERİM'E GİTTİLER

Hatta Rumen hoca konuyla ilgili, "Şu anda bir şey diyemem. Bekleyip göreceğiz" demişti.

Mircea Lucescu'yla görüşen ancak anlaşmaya varamayan yönetimin, Fatih Terim'e yöneldiği öğrenildi. Hatta tecrübeli teknik adamla yapılan ilk temaslar da gayet olumlu bir şekilde geçti.

Başkan Dursun Özbek ve G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, Fatih Terim'le görüştüğü öğrenildi.

İZİN ALIRSANIZ G.SARAY'I DA ÇALIŞTIRIRIM

Şu anda A Milli Takım'ın başında bulunan tecrübeli çalıştırıcının şu sözleri söylediği öğrenildi: "G.Saray benim için her zaman çok özel ve vazgeçilmezdir. Kulübümün bana ihtiyacı varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ancak öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin almanız gerekiyor. İzin çıkarsa aynı anda hem G.Saray hem de Milli Takımı'ı çalıştırabilirim."

Bunun üzerine G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in konuyla ilgili olarak federasyonda nabız yokladığı belirtildi.

Terim'in dönmesi halinde Abdurrahim Albayrak ve şu anda TFF'de görevli olan Ali Dürüst'ün de Florya'nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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