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Fatih Terim Galatasaray Başkanlığı'na hazırlanıyor

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim, Dursun Özbek'in teklifini reddetti. Terim'e camiadan "Başkan ol" çağrısı var...

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:23
Fatih Terim Galatasaray Başkanlığı'na hazırlanıyor

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, takımın başına getirmek istediği Fatih Terim'den olumsuz yanıt alması yeni iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Özbek'in aracılarla yaptığı teklife, "Dinlenmek istiyorum" diyen Terim'in başkan adaylığı sürecinin başladığı ileri sürüldü. Kulübün önde gelen isimlerinin Terim'e mayıs ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olması konusunda baskı yaptığı belirtildi.

SAMMER BEKLEMEDE

Fatih Terim'in teknik direktörlük teklifini kabul etmemesinin ardından Galatasaray'ın listesindeki Matthias Sammer, tekrar gündeme geldi. Aslan'ın, 49 yaşındaki Alman hocayla temas halinde olduğu iddia edildi.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:23
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