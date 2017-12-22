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Fatih Terim eşofmanları giydi!

Galatasaray ile yeniden anlaşma sağlayan Fatih Terim saat 15.00'te düzenlenecek basın toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 12:26
Fatih Terim eşofmanları giydi!

Deneyimli teknik adamın Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.

Tecrübeli teknik adamı tesislerde Başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek karşıladı. Eşofmanlarını giyen Fatih Terim Florya'nın çimlerine ayak bastı.

Terim'in Pazar günü oynanacak Göztepe maçında da sahada olması bekleniyor. KAP'a 'anlaşmaya varıldı' bildirisi yapılmadan önce antrenmana çıkamayacak olan Terim'in bu sabah 11.00'deki çalışmada yer almayacağı belirtildi. Öte yandan deneyimli teknik adamın Milli Takım'da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya'da görüntülendi.

LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

Aslen Adanalı olan genç teknik direktör, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra,dönemin ikinci lig ekibi İskenderunspor'da profesyonelliğe adım attı.Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin,daha sonra antrenörlük alanına yöneldi. Gazi Üniversitesi'nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin,yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:26
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