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Fatih Terim dünya yıldızını istedi! ''Bana onu alın şampiyon olalım''

Fatih Terim yönetime sunduğu raporda Samuel Eto'o'nun transferini istedi

25 Ocak 2018 Perşembe 12:25
Fatih Terim dünya yıldızını istedi! ''Bana onu alın şampiyon olalım''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün görevi devralan yönetimden ilk isteği Samuel Eto'o oldu.

Tecrübeli teknik adam, başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarına sunduğu raporda; "Samuel Eto'o gerektiğinde Bafetimbi Gomis'in yerinde gerektiğinde Gomis'e partner olarak gerektiğinde ise forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilecek, Türkiye Ligi'ni tanıyan ve uyum sağlamış çok kaliteli bir oyuncu. Şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı idareciler, Terim'in isteği doğrultusunda Eto'o için nabız yoklamaya başladı. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarının ilk haftasında görev yapamayan ve bireysel idmanlarına devam eden Kamerunlu futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı için Antalyaspor'dan ayrılmak istiyor.

Galatasaray, bir yılı opsiyonlu 1.5 yıllık kontrat teklifine 'evet' dediği takdirde Samuel Eto'o için Antalyaspor'un kapısını çalacak.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:25
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Eto'o
  4. antalyaspor
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