Fatih Terim: 'Daha az hatayla oynamalıydık'

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fatih Terim “Defanstaki gelişimi açıkçası iyi buluyorum sayısal olarak. Çok da gol kaçırıyoruz. Zaten futbol yaşantım boyunca her zaman atağı, hücumu, oyun oynamayı ön plana çıkartan biri oldum. Çok gollü maçlarımız da oldu. Oyunun içinde oyuncuların mutlu olduğunu görebilmek benim için önemli bir şey. Üstünlük sağlamamız gerekirken ayakta kalmayı ve dengede kalmayı seçtik. Bu kadar sinerji ve moral dolu bir ortamda bazı anlardaki oyun bize yakışmadı ama galibiyeti güzel karşılıyorum.”

“İlk yarı 6 kez 18’e girmişiz. İkinci yarı 17 şutumuz var. Bunun 12’si aşağı yukarı organize ataklarla gelmiş. Buna rağmen oyuna daha hakim ve daha az hatayla oynamalıydık. 3 puan da şu durumda bizim için çok önemliydi. Osmanlıspor’u da tebrik ediyorum. Hakem triosu da gayet iyiydi.”

"Lato için seyircilerimizden rica ediyorum, onlar bizi dinlerler. Maçtan sonra ne istiyorlarsa yapabilirler. Maç içinde gerekli toleransı göstersinler, seviniriz."