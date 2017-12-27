Fatih Terim: 'Bu tip maçlar, tehlikeli maçlardır'

11 Aralık 2012'de 1461 Trabzon ile oynanan maçın ardından ilk kez Galatasaray'ın başında Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim, Bucaspor karşılaşmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı. 90 dakikanın ardından, taraftarın isteği üzerine bir kez daha sahaya çıkan ve sarı-kırmızılı tribünleri selamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip maçlar, tehlikeli maçlardır. Muhakkak ki güç farkı var ama Bucaspor koşarak, mücadele ederek, basarak kendine bir avantaj sağlamak isteyen bir takım olacaktır. Burada en önemli şey benim oyuncularımın maç ayırt etmeden kendilerine verilen şansı değerlendirmeleri ve ciddi olmaları... Oyun felsefesine yavaş yavaş alışacaklar. Devre arası bize ayrı bir ivme kazandıracak. Maçın geneline hâkim olmamız kadar doğal bir şey yok. Golleri attıktan sonra 7-8 gol atacak kadar pozisyon bulmak, oyunun kontrolünü elimizde bulundurmak güzel. Bir sıkıntı olmazsa hiç oyuncu da değiştirmeyecektim. Uzun zaman şans almamış oyuncularımız da var. Onları da görmek istedim çünkü deve arası bazı kararlar vereceğiz. Bazıları maç alışkanlığı olmamasından dolayı biraz yoruldular. Doğaldır. 3-0… Yeni yıla böyle gireceğiz.”

“Son 4-5 seneye baktığımız zaman Selçuk bu takımın şampiyonluklar kazanmasında çok önemli bir rol oynamış oyuncudur. Bir oyuncu oynamayabilir, yedek kalabilir ama yaptıklarını unutmamak lazım. Meziyetlerini iyi bilememiz lazım. Selçuk kazanmamız gereken bir oyuncumuz. Bize çok emeği geçmiştir. Yanlış anlaşılmalarla yargılamamak gerekir. Selçuk’un attığı frikik golleri, attırdığı goller… Önemli bir oyuncu Galatasaray için. Selçuk’u kazanmamız lazım.”

"Sinan’ın yeteneğinden şüphemiz yok. O, formayı almak isterse ben veririm ona. Alternatif düşünmem. O alacak formayı. Yasin’den çok mutluyum. Maç oynadı 48 saat önce… Bir gece önce kampa girmemizin sebebi ciddiyeti korumaktır. Ben de dahil… Her maç Galatasaray 28’inin nasıl yazılacağını bize gösterecek. Herkes nerede şans bulursa bu şansı kullanmak zorunda. Burası Galatasaray. Kolay gelinmiyor… Gelindiği zaman da gitmemek lazım. O formanın hakkını vermek zorundasınız. Bugün hem doğru işler yaptılar hem de iyi mücadele ettiler. Maç eksiği çok önemli bir eksik…”

“Çok fazla değil ama hazırlık maçı oynayacağız. Antalya’da bu fırsatı bulabiliriz. İkinci yarı mümkün mertebe fiziği kaybetmeden, iyi bir noktaya getireceğiz. Arkasından oyun felsefesini geliştireceğiz. Eksiğimiz olana 1-2 yeri halletmeye bakacağız. Olmazsa kendi içimizden halledeceğiz.”