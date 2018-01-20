Fatih Terim bizzat teklif yaptı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Juventus'tan Asamoah ve Mario Mandzukictransferi konusunda duruma kendisi el koydu.

İtalyan ekibinin 2. Başkanı Pavel Nedved ve Sportif Direktörü Guiseppe Marotta'yı arayan Terim, iki yıldız için bizzat teklifte bulundu. İtalyan ekibinin yetkilileri, Terim'e transfer konusunda yeşil ışık yaktı.

İKİSİ DE GELMEK İSTİYOR

Asamoah, Juventus'a 'Bırakın Gideyim' derken Dybala ve Higuain'in gölgesinde kalan Mario Mandzukic de ayrılma isteğini kulübe iletti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in ikilinin transferi konusunda telefonla yürüttüğü görüşmeler için gelecek hafta içerisinde İtalya'ya gideceği bildirildi. İmparator, Asamaoh'ı bonservisi ile Mandzukic'i ise kiralık olarak isteyecek.