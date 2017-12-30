Fatih Terim biletini kesti yollar kesin olarak ayrılıyor
Manchester City'den ikinci kez kiralanan, savunmanın her bölgesinde oynayan Jason Denayer, buna rağmen bonservisinin alınması konusunda Galatasaray'ı ikna edemedi.30 Aralık 2017 Cumartesi 13:23
Teknik direktör Fatih Terim'in, Denayer'den çok daha iyi yerli alternatifler olduğu konusunda yönetimle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Denayer'le ikinci yarıda devam edilse bile, kiralık sözleşmesinin bitişiyle sezon sonunda yolların kesin olarak ayrılacağı bildirildi.
Belçikalı oyuncu sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminde beklenen performansın gerisinde kalmıştı