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Fatih Terim ayrılacak mı?

Mustafa Cengiz'in başkanlığı sonrası Fatih Terim'in kalıp kalmayacağı konuşuluyor.

21 Ocak 2018 Pazar 12:22
Fatih Terim ayrılacak mı?

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, kulüpte en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Sarı Kırmızılı kulübün çiçeği burnunda başkanı, Dursun Özbek tarafından göreve getirilen Fatih Terim'le yola devam edeceklerini ve tecrübeli teknik adama her konuda yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Seçim sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Cengiz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Hoca'nın istekleri bizim için çok önemli. Takımın eksikleri olması durumunda, olanaklar ölçüsünde tamamlamak için çalışacağız. Sağlıklı bir dinamizm, ruh ortaya koyacağız. Galatasaray yeniden kendine gelecek ve mücadele edecek. Bunu da Fatih Terim hocamız ve biz birlikte sağlayacağız. Var olan ruhu parlatacağız."

İlk tercihi Terim'di

Mustafa Cengiz, başkan adaylığını ilk kez açıklandığında, henüz takımın başında Igor Tudor yer alıyordu. Cengiz, adaylık açıklamasında, ilk hedefinin Fatih Terim'le görüşmek ve teknik direktörlük görevini ona teslim etmek olduğunu söylemişti. Öte yandan, Terim'le sıcak ilişkileri olan Abdürrahim Albayrak'ın da  Sportif A.Ş'de yer almasının, Fatih Terim'in takımda oluşturmak istediği atmosfere katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:22
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