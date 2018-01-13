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''Fatih Terim akıllı, iyi bir Galatasaraylı ve delikanlı bir insandır''

Galatasaray'ın başkan adayı Mustafa Cengiz, 1905 AGS üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Fatih Terim hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 01:39
''Fatih Terim akıllı, iyi bir Galatasaraylı ve delikanlı bir insandır''

Galatasaray Kulübünde 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan adayı Mustafa Cengiz, her Galatasaraylının kalbinde kulübüne hizmet etme düşüncesinin bulunduğunu belirterek, "Galatasaray, elle tutulmaz, gözle görülmez bir ruhtur. Sosyolojik olarak irdelenmesi gereken müthiş bir olgudur." dedi.

Göreve seçilmeleri halinde idari, mali ve sportif konularda sanki 3 yıllığına seçilmiş gibi faaliyetlerine başlayacaklarını vurgulayan Cengiz, "Kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın alternatif gelir kaynakları olmalı. Seçilirsek, 100 günü sanki bin günmüş gibi göreceğiz. Galatasaray'ın sisteminin oturması için büyük adımlar atacağız. Riva'yı cazibe merkezi haline getirmemiz gerekir. Sponsorlukları geliştirmek zorundayız. Galatasaray, ikinci-üçüncü sınıf markaları sırtında taşıyacak kulüp değildir. Taşıyacaksak da bedelini isterim. Galatasaray'ın marka değeri çok önemli." diye konuştu.

Cengiz, Galatasaray'ı modern, çağdaş ve dünyanın zirvesine çıkacak sistematiğe oturtmak için çaba göstereceklerini anlatarak, "Bunun yolu da bana göre altyapılardan geçiyor. Altyapımızdaki oyuncularımızı parlatmamız gerekiyor. Bizim en büyük sermayemiz altyapılar olmalı. Burada bin 200 sporcumuz var, mutlaka değerlendirilmeli. Ana hedeflerimizden birisi bu olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Cengiz, bir üyenin "Fatih Terim ile çalışır mısınız?" sorusuna ise "Taraftarların yüzde 95'i Fatih hocayı istiyor. Galatasaray'ın ve Fatih hocanın koşulları içinde bir görüşme yapılır ve kendisiyle anlaşmaya çalışırım. Ancak Fatih hocaya doğru gitmeniz, kendinizi ona doğru ifade etmeniz lazım. Fatih Terim, akıllı, iyi bir Galatasaraylı ve delikanlı bir insandır. Kendisiyle mutlaka anlaşacağımıza inanıyorum. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır. İsteriz ki Fatih Terim başarılı olsun." şeklinde yanıt verdi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 01:39
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