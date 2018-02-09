THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim açıkladı! Bafetimbi Gomis gidiyor mu?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in Çin'den transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.

09 Şubat 2018 Cuma 14:34
Fatih Terim açıkladı! Bafetimbi Gomis gidiyor mu?

Tecrübeli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarıyla sohbet etti.

GOMIS & ÇİN İDDİALARINA YANIT

Golcü futbolcuları Gomis'e Çin'den transfer teklifi olduğuna yönelik söylentilerin sorulması üzerine Terim, "Transfer döneminde o kadar çok şey çıktı ki bu da öyle bir şey. Gomis ile ilgili istek olması çok doğal ama isteyenin bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi lazım ki bizim de haberimiz olsun. Ayrıca o bölgede eksiğimiz olduğunu ifade ederken, sakatlık dışında herhangi bir eksikliğimiz olmamalı. Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Öyle bir şey henüz bize gelmiş değil, gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. O konuyu ciddiye almıyorum." diye konuştu.

"GOMIS'E YETENEKLERİNİ HATIRLATTIM"

Fatih Terim, hafta içinde Gomis'e uyarıda bulunduğuna yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Son günlerde çok ciddi analizler yaptık. Burada herkes ile görüştük ve yapmak istediklerimizi bir daha ifade ettik. Gomis özellikle ceza sahasında çok etkili bir golcü. Doğal olarak onun da mazereti vardı. Sakatlığı oldu, antrenmana çıkamadı, maç oynayamadı. Tatsız zamanlar yaşadı. Biz koca bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde onları mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Teke tek görüşmelerimiz de oldu. Gomis'in böyle bir dönüş yapmasına çok sevindim. Kendisine ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım. Böyle oynamanın doğru olduğunu anlattım. Belhanda'ya da daha çok sorumluluk almasını söyledim." 

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile dün oynadıkları maçta Younes Belhanda, Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Martin Linnes'in iyi performans sergilediğini dile getiren Terim, "Linnes çok profesyonel, efendi ve düzgün bir oyuncu. Profesyonellik ve ciddiyet deyince akla gelebilecek bir oyuncu. Bunun yanı sıra Eren Derdiyok da çok güvendiğimiz bir futbolcu. Sahada birçok şeyi yapabilecek bir futbolcu." şeklinde görüş belirtti. 

"MALAGA, AHMET ÇALIK'I İSTİYORDU"

Devre arasında İspanya'nın Malaga takımına transferi gündeme gelen Ahmet Çalık ile yollarına devam ettiklerini hatırlatan Terim, "Malaga, Ahmet'i istiyordu. Ben de oynamasını istediğim için izin vermiştim. Prosedür nedeniyle olmadı. Ahmet şimdi bizimle. Her oyuncuya ihtiyacımız var." diye konuştu. 

"İNŞALLAH SEYİR ZEVKİ YÜKSEK OLUR"

Fatih Terim, Süper Lig'de 12 Şubat Pazartesi günü konuk edecekleri Antalyaspor'un başında eski yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nun bulunduğunu belirterek, "Hamza, Galatasaray'a hem oyuncu hem de hoca olarak hizmet etmiş. Benim de hem oyunculuğumu hem de yardımcılığımı yapmış çok sevdiğim aile dostum, arkadaşım, meslektaşım. İki takımın da puana ihtiyacı var. Güzel olan da bu. İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:34
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulkart'ta yeni dönem! Artık böyle dolacak
    1. İstanbulkart'ta yeni dönem! Artık..
    2. 5 yıldır karnı ağrıyor... Erdoğan'a..
    3. Rusya PKK köprüsünü yıktı
    4. Denizli'de sokak ortasında iğrenç..
    5. O görüşmeye Arap fenomenden şok yorum!
    6. MEB Müsteşar Yardımcısı: Mesleki..
    7. FETÖ evlilik listesindeki kadınlar..
    8. Silahını temizlerken kendisini vurdu
    9. Meral Akiener'den komik tahmin: AK..
    10. HDP il başkanlığında rezalet görüntüler!
    11. Fransa'da mahkeme baba Pen'in ihracına..
    12. Bakan Numan Kurtulmuş: Kesinlikle..
    13. Bakmayın güldüğüne! ABD borsalarında 4..
    14. Buzağı 18 aydır gözaltında! Tel..
    15. Türkmenlerin başşehri: Kerkük
    16. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme geliyor
    17. 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek mi?
    18. O ülkede seferberlik ilan edildi!
    19. Trabzonspor'da yabancı şoku!
    20. AK Parti ve MHP birleşecek mi?..
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar