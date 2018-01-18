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Ümit Kocasakal'ın adaylığı Fatih Portakal'ı kesmedi

Fatih Portakal, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal’ın ‘kuvvetsiz’ bir isim olduğunu söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:13
Ümit Kocasakal'ın adaylığı Fatih Portakal'ı kesmedi

CHP’de 3 – 4 Şubat tarihlerinde toplanacak kurultayda genel başkanlık yarışı sancılı geçeceğe benziyor. Adaylığını açıklayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi olan Ümit Kocasakal, yaptığı konuşmada kurucu değerlere dikkat çekti. 

CHP'deki başkanlık yarışı ve Kocasakal'ın konuşmasında kurucu değerlere vurgu yapması Fatih Portakal'ın da gündemine geldi. Ümit Kocasakal'ın eski söylemlere kuvvetli vurgular yaptığı için kuvvetsiz bir aday olduğunu yazan Portakal, “Böyle bir siyasi anlayışın ulaşabileceği nokta da belli. Amaç iktidara gelmek değil, CHP'nin başında olmak. Görüş farklılığına tahammülü olmayan bir lider profili çizdi bence...” ifadesini kullandı. 

Portakal'a göre; eski yöntemlerle yeni sonuçlara ulaşmak umutsuz bir beklenti. Portakal bu sebeplerle Kocasakal'ın gerek delegelerde gerekse toplumda karşılığı olmadığını belirtiyor. 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:13
  1. Ümit Kocasakal
  2. Fatih Portakal
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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