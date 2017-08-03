Fatih Portakal'dan skandal AK Parti mesajı
Hükümete yönelik düşmanca tutumuyla bilinenFatih Portakal AK Parti'nin dini cemaatle beraber olduğunu 15 Temmuz'dan ders almadığını belirten skandal bir tweet attı.03 Ağustos 2017 Perşembe 12:15
FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal yaptığı paylaşımlarla tepki almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişiminden bir ders çıkarmadığı yönünde skandal bir tweet atan Fatih Portakal, mesaj sonrası eleştiri yağmurunu tutuldu.