Fatih Portakal'dan skandal AK Parti mesajı

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal yaptığı paylaşımlarla tepki almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından AK Parti'nin 15 Temmuz darbe girişiminden bir ders çıkarmadığı yönünde skandal bir tweet atan Fatih Portakal, mesaj sonrası eleştiri yağmurunu tutuldu.