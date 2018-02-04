Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' göndermesi

CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu ile yola devam kararı çıktı. Daha önce 'Eğer bir parti başarısızsa liderinin değişmesi öncelik olmalıdır' şeklinde tweet atan Fatih Portakal yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Kılıdaroğlu'nun ismini vermekten çekinen ve "tek adam" göndermesi yapan Portakal, Twitter hesabından 'Ülkede tek adam ve etrafının uygulamalarından yakınıyoruz. Endişelerimizi paylaşıyoruz. Ne yazık ki demokrasinin vazgeçilmezi siyasi partilerde de tek adamlık ve zümresi mevcut. Kendi içinde tek adamlığa hevesli olanların, tek adamlığı eleştirdiği garip bir ülkeyiz.' eleştirisinde bulundu.