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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' göndermesi

İsim vermekten çekinen Fatih Portakal, CHP'ye genel başkan olarak tekrar seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na "tek adam" göndermesinde bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 15:40
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' göndermesi

CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu ile yola devam kararı çıktı. Daha önce 'Eğer bir parti başarısızsa liderinin değişmesi öncelik olmalıdır' şeklinde tweet atan Fatih Portakal yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kılıdaroğlu'nun ismini vermekten çekinen ve "tek adam" göndermesi yapan Portakal, Twitter hesabından 'Ülkede tek adam ve etrafının uygulamalarından yakınıyoruz. Endişelerimizi paylaşıyoruz. Ne yazık ki demokrasinin vazgeçilmezi siyasi partilerde de tek adamlık ve zümresi mevcut. Kendi içinde tek adamlığa hevesli olanların, tek adamlığı eleştirdiği garip bir ülkeyiz.' eleştirisinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:40
  1. Fatih Portakal
  2. CHP

YORUM YAZ

  • HaticeHatice1 sa önce
    Akli sira dogru haber yapan spiker gibi gostermeye calisiyor kendini halbuki efendileri ne gore konusan bir kisi bir gun baska obur gun baska konusan insana guvenilmez kk yi akli sira elestriyor hic inandirici degil teroruste terorust demeyen adama guvenilmez
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