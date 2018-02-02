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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri!

Fox TV ekranlarında Ana Haber Bülteni sunuculuğu üstlenen Fatih Portakal, 36. Olağan Kurultay'ına hazırlanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir eleştiride bulundu. Fatih Portakal, büyük kurultay için hazırlık sürecinde olan Kılıçdaroğlu'nu eleştirinin merkezine alarak, CHP'de değişimin şart olduğu şeklinde ifadelere yer verdi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:53
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri!

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal dün akşam Fox TV Ana Haber Bülteninde, 36. Olağan Kurultay'ına hazırlanan CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Portakal, siyasette yalnızca iyi olmanın yetersiz olduğunu, bununla da birlikte iddia ortaya koymak gerektiği vurgusunu gerçekleştirdi. Öte yandan Fatih Portakal, ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti'nin seçimlerden lider çıktığını  belirterek, CHP'de değişim zamanı geldiğinin eleştirisine yer verdi. İşte, Fatih Portakal'ın Fox TV Ana Haber Bülteninde gerçekleştirdiği o açıklamalar...

''KILIÇDAROĞLU PARTİDE BİR ŞEYLER YAPAMIYOR!''

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal, “Siyasette iyi olmak yetmiyor. İddia ortaya koymak gerekiyor. Ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti’nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. CHP’de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. O da ekibiyle oraya oturmuş. Bir şey yapabilen bir lider de değil açıkçası” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:53
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