Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri!

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal dün akşam Fox TV Ana Haber Bülteninde, 36. Olağan Kurultay'ına hazırlanan CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Portakal, siyasette yalnızca iyi olmanın yetersiz olduğunu, bununla da birlikte iddia ortaya koymak gerektiği vurgusunu gerçekleştirdi. Öte yandan Fatih Portakal, ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti'nin seçimlerden lider çıktığını belirterek, CHP'de değişim zamanı geldiğinin eleştirisine yer verdi. İşte, Fatih Portakal'ın Fox TV Ana Haber Bülteninde gerçekleştirdiği o açıklamalar...

''KILIÇDAROĞLU PARTİDE BİR ŞEYLER YAPAMIYOR!''

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal, “Siyasette iyi olmak yetmiyor. İddia ortaya koymak gerekiyor. Ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti’nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. CHP’de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. O da ekibiyle oraya oturmuş. Bir şey yapabilen bir lider de değil açıkçası” ifadelerini kullandı.