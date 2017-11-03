Fatih Portakal'dan beyin yakan yorum

''PKK’ya teşekkür etmeliyiz'' lafıyla bilinen FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, yerli otomobil için atılan önemli adımlardan sonra ‘morarma’ havasında bir hayli endişeye kapıldı. Türkiye'nin hayali olan yerli otomobili şimdiden karalamaya başlayan Portakal, beyin yakan yorumlarda bulundu.

Yerli otomobilin alınıp, alınmayacağının şimdiden sormak gerektiğini belirten Portakal, "Başka araçların fabrikaları var ülkemizde onları ihraç ediyoruz ama öyle bir çelişki ki kendi otomobilimizi yapamıyoruz." dedi.

Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yerli otomobil çalışmalarında dün ilk adım atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili yapacak 5 firmayı açıklarken, 2021 yılında araçların satışa çıkacağını duyurdu..