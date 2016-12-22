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Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu

Haber spikeri Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli için 'İstanbul için mucize' dedi.

Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
Eklenme: 22 Aralık 2016, 14:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı

Avrasya Tüneli, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki girişlerinden karşılıklı araç geçişleri için saat 07.00 itibarıyla hizmete sunuldu.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında deniz yüzeyinin 106 metre derinliğinde inşa edilen tünel, Avrupa ve Asya yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor.

FATİH PORTAKAL TÜNELİ BEĞENDİ

Fox Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, tüneli ilk deneyen isimlerden oldu. Avrasya Tüneli'ne hayran kalan ünlü gazeteci, "İstanbul için mucize" dedi.

 
EtiketlerFatih Portakalavrasya tüneli
HABER YORUMLARI
600

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Yağız

Fatih Portakal; Ataların türlü entrikalar çevirmeseler bu proje 160 yıl önce yapılacaktı, siz ecnebi vatan hainlerine rağmen anca yeni yapılabildi

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Osmnshn

:)) iyi dedin İsmet emi

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Ayhan erdogan

Aslında her şeyi biliyorda akışına kürek sallıyor

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KARTAL

Vay be sonunda yapılan hizmetleri görüp takdir edebildi.

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ismet

Bu suzmenin ordan geçişine yasak getirmek lazım .

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Ali

Hainler. .. Allah size hidayet etsin...

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