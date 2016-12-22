Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı
Avrasya Tüneli, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki girişlerinden karşılıklı araç geçişleri için saat 07.00 itibarıyla hizmete sunuldu.
Kazlıçeşme-Göztepe hattında deniz yüzeyinin 106 metre derinliğinde inşa edilen tünel, Avrupa ve Asya yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor.
FATİH PORTAKAL TÜNELİ BEĞENDİ
Fox Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, tüneli ilk deneyen isimlerden oldu. Avrasya Tüneli'ne hayran kalan ünlü gazeteci, "İstanbul için mucize" dedi.