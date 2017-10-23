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Fatih Portakal bir kez daha ters köşeye yattı

Bursa Belediyesi Başkanı Recep Altepe’nin istifası Fatih Portakal’ı ters köşeye yatırdı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:07
Fatih Portakal bir kez daha ters köşeye yattı

FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifa etmesi ile ters köşeye yattı. Altepe’nin istifası öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ardı ardına mesajlar yayınlayan Portakal, Recep Altepe için iddiaya girdik haber merkezinde, ‘bu konuşmaya göre istifa etmez,’ dedim ben. Bakalım ne diyecek?” ifadelerini kullandı.

PORTAKAL, ALTEPE’NİN İKİNCİ KONUŞMASINDA TERS KÖŞE OLDU

İkinci kez kameralar karşısına geçen Recep Altepe’nin yine istifa etmeyeceğini savunan Fatih Portakal, “Recep Altepe yine konuşuyor. Yine baklavaya iddiaya girdik. Dur bakalım!” mesajını yayınladı. Altepe’nin ikinci konuşmasında istifa etmesi üzerine ters köşeye yatan Portakal, Recep Altepe önce başarılarını anlattı. Sonra, ‘istifa ediyorum,’ dedi. Tuhaf bir giriş, gelişme ve sonuç yaşandı.” sözlerini sarf etti.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 17:07
  1. Recep Altepe
  2. Fatih Portakal
  3. Recep Altepe istifa
  • adem...ogluadem...oglu4 sa önce
    Portakali soydum...
  • ERGÜNERGÜN7 sa önce
    pkk ya teşekkür eden i. değilmi bu
  • AdemAdem7 sa önce
    BU FATİH GIRREY FÜRRT SOROS..... ÇOCUĞUNUN TVSİNDE ÇALIŞAN AMELE DEĞİL Mİ.???
  • OktayOktay10 sa önce
    Portakalı,mandalini,limonu,greyfurtu........Hepsinin sıkıntısıAK Parti !Hükümeti nasılyıpratırız onun gayretindeler. Kanal Yahudinin olunca, at da sahibine göre kişniyortabii!
  • Ekrem Aus DeutschlandEkrem Aus Deutschland12 sa önce
    Böyle modorator her halde dünyanın hiç bir tv .yoktur.senin vazifen her hangi bir konu hakkında yorum yapmak değil .önüne konan Haberleri önem sırasına göre okuman ,seyirciye söylemen,varsa filimin Göstermen.her hangi bir konuda fikir beyan etmen ...karıştırmanın Türkçesi oluyor.hayret edilen senin gibi her olaya maydanoz olan birisinin tv da seyirci bulması
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 13 sa önce
    Adil kardeş demokratçı larda Özürdileme kültürü yoktur , onlar baskıcı dayatmacı lığa alışmışlar , babası Murdoch olandan ne beklenir.
  • BasriBasri13 sa önce
    Senin aynen şu durumu fırsat bilip balıklama atladığın gibi dimi :))))Herkes aynada kendisi görür kendisini anlatır.Gari0 olan ise bunun farkına bile varmaz.
  • VatandasVatandas13 sa önce
    Fatih portakal sen ne gereksiz bi asalaksin.sende g.berip gitsen bende arkadaslara baklava ismarlarim hayrina.dunyadan bi pislik bi geri zekali daha temizlendi diye...
  • mehmetmehmet14 sa önce
    Böyle şerefsizleri haber yapıpda bizler küfür ettirmeyim metelik etmez insanlardan bıktık bari siz bunları haber yapmayın bırakın ........r suyu görünce kudurururya bunlarda o itlerden daha aşagılar
  • Sıradan Vatandaş Sıradan Vatandaş 15 sa önce
    Sizi mutlu etmek , sazan gibi daldığınızı görmek içindir.
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