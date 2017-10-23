Fatih Portakal bir kez daha ters köşeye yattı

FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifa etmesi ile ters köşeye yattı. Altepe’nin istifası öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ardı ardına mesajlar yayınlayan Portakal, “Recep Altepe için iddiaya girdik haber merkezinde, ‘bu konuşmaya göre istifa etmez,’ dedim ben. Bakalım ne diyecek?” ifadelerini kullandı.

PORTAKAL, ALTEPE’NİN İKİNCİ KONUŞMASINDA TERS KÖŞE OLDU

İkinci kez kameralar karşısına geçen Recep Altepe’nin yine istifa etmeyeceğini savunan Fatih Portakal, “Recep Altepe yine konuşuyor. Yine baklavaya iddiaya girdik. Dur bakalım!” mesajını yayınladı. Altepe’nin ikinci konuşmasında istifa etmesi üzerine ters köşeye yatan Portakal, “Recep Altepe önce başarılarını anlattı. Sonra, ‘istifa ediyorum,’ dedi. Tuhaf bir giriş, gelişme ve sonuç yaşandı.” sözlerini sarf etti.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr