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Fatih Portakal öldürülen teröristlere rahmet diledi

FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal, skandal bir gafa imza atarak öldürülen PKK’lı teröristler için “Allah rahmet eylesin” dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 12:36

FOX Tv'nin haber spikeri Fatih Portakal, dün Şemdinli'de yaşanan hain terör saldırısında şehit olan 9 güvenlik görevlimizin haberini sunmaya çalışırken öldürülen PKK'lı teröristler için “Allah rahmet eylesin” ifadesini kullanınca büyük tepki topladı.

PKK'YA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Hükümete muhalif görüşlerini Fox TV ekranlarından her fırsatta açıklayan Portakal daha önce de PKK'ya teşekkür etmiş ve yine çok eleştirilmişti.

Fatih Portakal daha önce canlı yayında ‘Türkiye PKK’ya teşekkür etmeli. PKK olmasaydı Türkmenler, IŞİD tarafından öldürülürdü.’ diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:36
  1. PKK
  2. Fatih Portakal
  3. Şemdinli
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