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Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı!

MHP'nin Adana'da düzenlediği etkinliğe katılımın az olduğunu ifade eden Fatih Portakal'a karşı MHP'den art arda tepkiler geldi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:51
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AdanaBüyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bahçeli'yi Adana'da coşkulu bir kalabalık karşıladı.

FOX spikeri Fatih Portakal ise Twitter hesabından, MHP'nin Adana'da kalabalık toplayamadığını söyledi.

"ADANA'DA TOPLANAMAYAN KALABALIK..."

"MHP’li yetkililer Adana’da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" diye soran Portakal'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın cevap verdi.

Fatih Portakal'ın kalabalık olarak görmediği miting alanı

"PORTAKAL NAMIYLA...."

Fatih Portakal'ı "şeftali" olarak nitelendiren Yalçın, şunları söyledi: "Yemeyip içmeyip sosyal medya üzerinden MHP aleyhtarlığını dikkati çeken bir düşmanlıkla sürdürenlerin başında, Portakal namıyla maruf haber sunucusu geliyor.

MHP'ye milletçe gösterilen teveccühü okyanus ötesinden verilen talimatla farklı göstermeye çalışan Şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor, bunların son umutlarını da seçim sandığı söndürecek.

"ŞEFTALİNİN SON BİRKAÇ DAMLA SUYUNU..."

Gelecek umutlarını MHP'nin siyasi başarısızlığına bağlamış görünen şeftalinin son birkaç damla suyunu 2019 seçimlerinde bizzat millet sıkacak." ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'ın bu tepkisinden sonra birçok MHP'li sosyal medya hesaplarından Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

Portakal ise sessizliğini korudu.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 09:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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