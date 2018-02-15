Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Fatih Portakal küplere bindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuştu. CHP lideri referandumda yüzde 51,2 oranında 'Hayır' çıktığını iddia etmişti.



Kılıçdaroğlu'nun 11 ay sonra ortaya attığı bu iddiaya spiker Fatih Portakal'dan tepki geldi. Portakal, 'Sayın Kılıçdaroğlu, bu oranı açıklamak için 11 ay neden beklediniz? Bu oranı nereden buldunuz? Nasıl buldunuz ve neden beklediniz?' diye sordu.



Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman bu tarz çıkışlar yaptığını ifade eden Portakal, 'Belgeniz var mı? Ülkenin bu kadar sorunu varken belgelerle konuşmak gerekiyor' diye ekledi.