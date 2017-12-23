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Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymelerini hazmedemedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 05:52

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanlehine sevgi gösterilerinde bulunuldu. Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından Filistinlilerin fes giymesinden duyuğu hazımsızlığı "Biz fes giymiyoruz oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk" sözleriyle dile getirdi. 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 05:52
  1. Fatih Portakal
  2. Kudüs
  3. Kudüs protestosu
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  5. bu görüntüyü hazmedemedi
  6. fes
  7. fes giyme
  • Vatan severVatan sever25 dk önce
     ....Bizim şanımızdır fess ....
  • AsabiAsabi6 sa önce
    Bre cahilll o giydiğin kot pantolon ceket gravat şapka vs vs da Türk örf adetlerine uyuyor mu yoksa çıplak mı geziyorsun. İsteyen istediğini giyer yeter ki insan olsun by ukala çok bilmiş adam!!!!
  • Eyüp Eyüp 7 sa önce
    Seni Ebu cehlin torunu
  • Ömer gencÖmer genc8 sa önce
    Sen kimin çocuğusun soytari...
  • HanifHanif10 sa önce
    Siz de bu adamı hiç hazmediyorsunuz. Neden? Arada zulfiyare dokunuyor diye mi? yalaka medya........
  • Yahudi maşası PORÇAKALYahudi maşası PORÇAKAL11 sa önce
    Portakal aldığı emirleri uyguluyor.Mecburen uymak zorunda.Yahudi kanalında çalışıyor.Yoksa bir gün bile tutmazlar.Fetocular ve azılı hainlerinyeni kanalı FOX tv dir.
  • ErsanErsan11 sa önce
    Fes ne zamandan beri turk irkinin simgesi oldu birakin artik arap hayranligini arap in orf ve adetleri ne zamandan beri turk irkinin orf ve adeti oldu
  • Haktan Haktan 11 sa önce
    Bu adamın sonu iyi olmayacak koca kulaklı çirkin hayvan
  • Yusuf canYusuf can11 sa önce
    Sen bu topraklara ait degilsin salaminun tasmalisi
  • Mücahit Mücahit 11 sa önce
    Herkes biliyor senin ne olduğunu. ....................????????
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