Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Filistin'de Türkiye ve Erdoğan'a yönelik sevgi gösterilerinde çocukların fes giymelerini hazmedemedi.23 Aralık 2017 Cumartesi 05:52
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanlehine sevgi gösterilerinde bulunuldu. Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından Filistinlilerin fes giymesinden duyuğu hazımsızlığı "Biz fes giymiyoruz oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk" sözleriyle dile getirdi.
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Vatan sever25 dk önce ....Bizim şanımızdır fess .... Asabi6 sa önce Bre cahilll o giydiğin kot pantolon ceket gravat şapka vs vs da Türk örf adetlerine uyuyor mu yoksa çıplak mı geziyorsun. İsteyen istediğini giyer yeter ki insan olsun by ukala çok bilmiş adam!!!! Eyüp 7 sa önce Seni Ebu cehlin torunu Ömer genc8 sa önce Sen kimin çocuğusun soytari... Hanif10 sa önce Siz de bu adamı hiç hazmediyorsunuz. Neden? Arada zulfiyare dokunuyor diye mi? yalaka medya........ Yahudi maşası PORÇAKAL11 sa önce Portakal aldığı emirleri uyguluyor.Mecburen uymak zorunda.Yahudi kanalında çalışıyor.Yoksa bir gün bile tutmazlar.Fetocular ve azılı hainlerinyeni kanalı FOX tv dir. Ersan11 sa önce Fes ne zamandan beri turk irkinin simgesi oldu birakin artik arap hayranligini arap in orf ve adetleri ne zamandan beri turk irkinin orf ve adeti oldu Haktan 11 sa önce Bu adamın sonu iyi olmayacak koca kulaklı çirkin hayvan Yusuf can11 sa önce Sen bu topraklara ait degilsin salaminun tasmalisi Mücahit 11 sa önce Herkes biliyor senin ne olduğunu. ....................????????