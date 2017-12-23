Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün akşam ABD ve İsrail'e karşı elde edilen Kudüs zaferinin ardından bugün Filistin'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanlehine sevgi gösterilerinde bulunuldu. Bu sevgi gösterilerini ekrana getiren FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal haberin ardından Filistinlilerin fes giymesinden duyuğu hazımsızlığı "Biz fes giymiyoruz oradaki Filistinlilere bunu anlatmak izah etmek gerekiyor. Biz eskiden fes kullanıyorduk" sözleriyle dile getirdi.