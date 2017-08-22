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Fatih Portakal Komünistleri savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir.”sözlerinden rahatsız olan Fatih Portakal, Komünistleri savunmaya kalktı.

22 Ağustos 2017 Salı 17:45
Fatih Portakal Komünistleri savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  39. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada “Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları 'havalimanı istemezük' dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar 'istemezük' dedi. Kim bunlar? Komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar” dedi.

Bu sözlerde rahatsız olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarda Komünistleri savundu. Portakal, tweetlerinde “CB'nın, "Koministler, solcular vatan sever değildir," demek bireyler arasında nefreti körüklemek değil midir? "gittikleri yol, yol değil," dersiniz politik görüşünüze göre değerlendirme olur. Ama, "vatan haini" demeye getirmek hakaret değil midir?" İfadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:45
  1. Fatih Portakal
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • Murat Murat 38 dk önce
    Komunistleri biliyoruzda. Taliban, nusra, isid ve feto yu bilmiyoruz
  • Ugur KayaUgur Kaya41 dk önce
    El etek opup,padisahim cok yasa diyen dalkavuk zamanlar coktan gecti gitti.
  • anti komünistanti komünist44 dk önce
    Komünist olamayacak kadar aptal
  • NetNet58 dk önce
    Ne kemalist ne komunist ne fetö.Osmanlıyız candan öte
  • NetNet58 dk önce
    Ne kemalist ne komunist ne fetö.Osmanlıyız candan öte
  • NetNet58 dk önce
    Ne kemalist ne komunist ne fetö.Osmanlıyız candan öte
  • NURNUR1 sa önce
    Yalan mıpotakal töröre destek verensağcı görmedimpkknın dkpc nin destekçisi kimimzalar toplayıpteröre destek veren akademisyenler kimköprüyü marmarayı istemeyençapulcular kimTürkiyeyi avrupsya şikayet edenkk ve chp kim on beş temmuz da ülkenin yanında olmayan da chpdeğilmi bunların milliyetçi olduğu söylenebilirmi bahçeliylebir tutulurmugeç bunları potakal milletbunları görüyorRTE yerinde ve söylüyor ne mal olduğunuzortada maval okumayın bize
  • timurtimur1 sa önce
    gomunistsin portakal
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Çürük Portakal.
  • Dursun yilmazDursun yilmaz1 sa önce
    Ulan it bütün proglamlar8nda ınsanlarin aklıyla dalga geçiyon inbe
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