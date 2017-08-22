Fatih Portakal Komünistleri savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada “Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları 'havalimanı istemezük' dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar 'istemezük' dedi. Kim bunlar? Komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar” dedi.

Bu sözlerde rahatsız olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarda Komünistleri savundu. Portakal, tweetlerinde “CB'nın, "Koministler, solcular vatan sever değildir," demek bireyler arasında nefreti körüklemek değil midir? "gittikleri yol, yol değil," dersiniz politik görüşünüze göre değerlendirme olur. Ama, "vatan haini" demeye getirmek hakaret değil midir?" İfadelerini kullandı.