Fatih Portakal Komünistleri savundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir.”sözlerinden rahatsız olan Fatih Portakal, Komünistleri savunmaya kalktı.22 Ağustos 2017 Salı 17:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada “Yanlarına havalimanı geliyor, bazıları 'havalimanı istemezük' dedi. Yıllarca havalimanı dendi, bunlar 'istemezük' dedi. Kim bunlar? Komünistler. Bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever değildir. Bu tür hizmetleri verdiğiniz zaman çılgına dönüyorlar” dedi.
Bu sözlerde rahatsız olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarda Komünistleri savundu. Portakal, tweetlerinde “CB'nın, "Koministler, solcular vatan sever değildir," demek bireyler arasında nefreti körüklemek değil midir? "gittikleri yol, yol değil," dersiniz politik görüşünüze göre değerlendirme olur. Ama, "vatan haini" demeye getirmek hakaret değil midir?" İfadelerini kullandı.
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Murat 38 dk önce Komunistleri biliyoruzda. Taliban, nusra, isid ve feto yu bilmiyoruz Ugur Kaya41 dk önce El etek opup,padisahim cok yasa diyen dalkavuk zamanlar coktan gecti gitti. anti komünist44 dk önce Komünist olamayacak kadar aptal Net58 dk önce Ne kemalist ne komunist ne fetö.Osmanlıyız candan öte Net58 dk önce Ne kemalist ne komunist ne fetö.Osmanlıyız candan öte Net58 dk önce Ne kemalist ne komunist ne fetö.Osmanlıyız candan öte NUR1 sa önce Yalan mıpotakal töröre destek verensağcı görmedimpkknın dkpc nin destekçisi kimimzalar toplayıpteröre destek veren akademisyenler kimköprüyü marmarayı istemeyençapulcular kimTürkiyeyi avrupsya şikayet edenkk ve chp kim on beş temmuz da ülkenin yanında olmayan da chpdeğilmi bunların milliyetçi olduğu söylenebilirmi bahçeliylebir tutulurmugeç bunları potakal milletbunları görüyorRTE yerinde ve söylüyor ne mal olduğunuzortada maval okumayın bize timur1 sa önce gomunistsin portakal Rabia Zafer 1 sa önce Çürük Portakal. Dursun yilmaz1 sa önce Ulan it bütün proglamlar8nda ınsanlarin aklıyla dalga geçiyon inbe