Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena dalga geçti

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunurken, dalga geçmeyi de ihmal etmedi.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal twitter'dan "CHP lideri, “AKP’yi göndereceğiz yürüyüşü,” başlatacakmış! Soru: şimdiye kadar ki hedef neydi de, şimdi bu hedef konuldu? Siyasiler koltuğu korumak için cümle kurma sıkıntısı hiç yaşamıyor. Eğer bir parti başarısızsa liderinin değişmesi öncelik olmalıdır" diye yazdı.