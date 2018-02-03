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Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena dalga geçti

Fatih Portakal, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda yeniden aday genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunarak dalga geçti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:35
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena dalga geçti

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunurken, dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal twitter'dan "CHP lideri, “AKP’yi göndereceğiz yürüyüşü,” başlatacakmış! Soru: şimdiye kadar ki hedef neydi de, şimdi bu hedef konuldu? Siyasiler koltuğu korumak için cümle kurma sıkıntısı hiç yaşamıyor. Eğer bir parti başarısızsa liderinin değişmesi öncelik olmalıdır" diye yazdı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 14:35
  1. Fatih Portakal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu41 dk önce
    Fatih Portakal derdi çarkçıKK değil. Sadece kaos oluşturmak için algı çalışması yapıyor. Siyonizme hizmetlerin daha iyi olması için ortalığı kızıştırıyor. Bunun gibi devlet düşnanı bir kaç tane var. Masaya idam gelince seslerini keseceğiz inşaallah.
  • KaplanKaplan1 sa önce
    Yahu hala şu soysuzu haber yapıyırsunuzya soysuzun bedava reklamını yapıp haberciyiz diye geçiniyorsunuz.
  • BdrBdr1 sa önce
    Bu adamida siz meşhur ve ünlü yaptınız ey akit editorleri gözümüze soka soka adam diye haber yapıyorsunuz yazıklar olsun sizin habercilik anlayışına
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    KeMal Yalandaroğlu ' nu, Gözden Çıkardılar Anlaşılan.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Bu adamın reklamını yapmayın. Ne mal olduğu ortada. Müslüman olana ne kim kimin dalgasını geçiyor diye. Düşmanın düşmanını dost gibi yazmayın
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir2 sa önce
    Amerikan usagibu turuncugil kemo ya basarisiz diye kiziyor. Baska ülkede bu turuncugilivatan hainliginden asarlarardi.Avrupadada basina bir kursunla cöpe atilmis bulunurdu.Türkiyedeki hosgörü hicbir yerde yok. o kadar hosgörülüyüzki gecmiste ingiliz ajanlari bakan, basbakan, hatta cumhurbaskani olmustur buülkede.
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