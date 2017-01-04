Fatih Portakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsızmış!

FETÖ'nün 'Altın Portakalı' (!) FOX TV'nin Anahaber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlıkları canlı yayında dile getirdi.

Eklenme: 04 Ocak 2017, 22:11
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FETÖ'nün 'Altın Portakalı' (!) FOX TV'nin Anahaber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlıkları canlı yayında dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geleneksel Muhtarlar Buluşması konuşmasında "bugüne kadar bir kişi gösteremezsiniz, kimsenin yaşam tarzı sistematik bir tehdit altında değildir, herkesin hakkını, hukukunu ve özgürlük alanını korumak benim görevimdir" sözlerini sarfetti.

Portakal bu sözler üzerine, "Cumhurbaşkanı bu sözleri kullanıyordu öğle saatlerinde, hayat biçimi noktasına geldi. Ben şöyle bi kendimi düşündüm, ben kendimi rahatsız hissediyorum, bu rahatsızlıklar konusunda bir listleme yaptım. Mesela meydanlarda bağırarak konuşması beni rahatsız ediyor, veya din üzerinden siyaste yapması beni rahatsız ediyor, diğer siyasetçilerin, özellikle sağ siyasetçilerin. Kadın ve annelik üzerine kurduğu cümleler beni, eşimi ve diğer kadınları zaman zaman çok rahatsız ediyor. Gençler üzerinden özellikle dindar gençlik söylemleri beni rahatsız ediyor. Peki benim endişelerim neden, eleştirme kültürüne bile tahammül yok eleştirme korkumuz neden" ifadelerini kullandı.

 

(Enson Haber)

 
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Emireri

Portakal seçim yapalımSenden rahatsiz olanlar daha fazla En iyisi sus ve ülkemizi rahat birak

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Fikri atik

Senin gibi nankörler rahatsız türk milleti rahatsız değil vatan haini portakal seni parmaklıklar arasında görmek en büyük arzum inşallah rabbim bunu görmeden benim canımı almaz ÂMİN

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meltem

bende sizin gibilerin kibrinden rahatsız oluyorum portakal..Atatürk arkasında sığınıp suçluları korumanızdan rahatsız oluyorum..Sürekli yalan söyleyen liderinizden rahatsız oluyorum.Sürekli tüketen üretmeyen milli olmayan neslinizden rahatsız oluyorum..Batı finosu olmanızdan rahatsız oluyorm.. daha sayayım mı?

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huseyin

portakalsenin rahatsizligin o senin i....eliginden

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Ceyhun

Işte biz de senin bütün bu saydıklarından rahatsız olmandan Rahatsız oluyoruz. Seni rahatsız eden şeyler bizim için yaşamsal... sen bunlardan rahatsız oluyorsun ya Demek ki biz doğru yoldayız .senin rahatsız oluyorum dediklerin Aslında bizim yapmamızı istemediğin bizim yaşam hayat tarzımıza karıştığın şeylerPortakal işte sen bunlardan rahatsız olduğunu dile getirerek bizim yaşam tarzımıza inançlarımıza düşünce özgürlüğümüze karşı geliyorsun

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