Fatih Portakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsızmış!

FETÖ'nün 'Altın Portakalı' (!) FOX TV'nin Anahaber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlıkları canlı yayında dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geleneksel Muhtarlar Buluşması konuşmasında "bugüne kadar bir kişi gösteremezsiniz, kimsenin yaşam tarzı sistematik bir tehdit altında değildir, herkesin hakkını, hukukunu ve özgürlük alanını korumak benim görevimdir" sözlerini sarfetti.

Portakal bu sözler üzerine, "Cumhurbaşkanı bu sözleri kullanıyordu öğle saatlerinde, hayat biçimi noktasına geldi. Ben şöyle bi kendimi düşündüm, ben kendimi rahatsız hissediyorum, bu rahatsızlıklar konusunda bir listleme yaptım. Mesela meydanlarda bağırarak konuşması beni rahatsız ediyor, veya din üzerinden siyaste yapması beni rahatsız ediyor, diğer siyasetçilerin, özellikle sağ siyasetçilerin. Kadın ve annelik üzerine kurduğu cümleler beni, eşimi ve diğer kadınları zaman zaman çok rahatsız ediyor. Gençler üzerinden özellikle dindar gençlik söylemleri beni rahatsız ediyor. Peki benim endişelerim neden, eleştirme kültürüne bile tahammül yok eleştirme korkumuz neden" ifadelerini kullandı.

(Enson Haber)