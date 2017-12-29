Fatih Portakal, Akşener'i fena eleştirdi: Kurtulamamış... Havada kalıyor

Fatih Portakal daha önce programında Meral Akşener'i konuk etmiş ve Akşener de o programda "Ben başbakan olacağım" açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz gün ise, Akşener'in gazetecilerle yaptığı toplantı hakkındaki haberin ardından Fatih Portakal, dikkat çeken bir yorum yaptı.

"MERAL AKŞENER'İN VAATLERİ HAVADA KALIYOR"

Portakal şunları söyledi: "Yeni hiçbir şey sunmuyor. İşsizlik, asgari ücret, dış politika, içerideki kutuplaşma hakkında ne yapacak bilmiyoruz. Günlük siyaset üzerinden mesaj veriyor. Eski siyasetçi alışkanlıklarından kurtulamamış. Vaat var ama havada kalıyor bazı şeyler. Somut bir şeyler duymak isterim."