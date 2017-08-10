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Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni asfalta kavuştu

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesinde asfalt çalışması yapıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:48
Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni asfalta kavuştu

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi’nde de başlayan çalışmalar tamamlandı. Son olarak 20 yıl önce asfalt dökülen caddenin yeniden asfaltla buluşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen mahalle muhtarı Hasan Çelik, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti. Mahalleleri ile ilgili ne zaman bir sorun için belediyeyi arasa o sorunun kısa süre içerisinde giderildiğini de sözlerine ekleyen Fatih Mahallesi Muhtarı Çelik, "Mahallem adına, belediye başkanımıza mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisine minnettarız. Mahallemizde uzun yıllardır asfalt çalışması yapılmamıştı. Hüsrev Kutlu başkanımızın göreve gelmesinden sonra şehir genelinde başlatılan çalışmalar mahallemizde de gerçekleşti. Mahallemizde bütün sokaklarında gerek altyapı gerekse üst yapı en güzel şekilde yapıldı. Ne zaman mahallemle ilgili bir sorun için belediye başkanımızı ya da ilgili müdürü arasam sorun hemen gideriliyor. Biz başkanımızdan ve ekibinden razıyız ve her zaman yanındayız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:48
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