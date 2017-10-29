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Fatih Erbakan: Parti kuracağım

Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Fatih Erbakan, 2019'da yapılacak seçimler öncesi parti kuracağını söyledi.

29 Ekim 2017 Pazar 16:14
Fatih Erbakan: Parti kuracağım

2019 yılında yapılak seçimler öncesi siyasi hamleler hızlandı.

Meral Akşener'in İYİ Parti'nin kuruluşunu açıklamasından sonra bir hamle de merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan geldi.

"ABDESTİMİZİ ALDIK, YOLA ÇIKIYORUZ"

Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Fatih Erbakan, "Abdestimizi aldık, yola çıkıyoruz" diyerek parti kuracağını açıkladı.

Fatih Erbakan açıkladı: Parti kuruyorum

"40 YILIN TEMELLERİNİ ATIYORUZ"

Erbakan, düzenlenen etkinlikle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "40 yılın temellerini burada atıyoruz. Böylesine önemli bir programın gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:14
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