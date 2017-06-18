'Fatih' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu krizi!

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'Fatih' dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak. Ancak senaryoda 'yaş krizi' çıktı.

YAPIM EKİBİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Kenan İmirzalıoğlu ise şu an 43'ünde. Yapım ekibi 2'ye bölündü. Bir grup "Kenan'ı makyajla gençleştirelim" diyor.

ALTERNATİF ÜRETTİLER

Diğer grubun fikri ise şu; "Gençliğini 20'li yaşlardaki bir oyuncu oynasın."