'Fatih' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu krizi!
Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı ve bölüm başı 100 bin TL alacağı dizide yaş krizi patlak verdi. Yapım ekibi ikiye bölünmüş durumda.18 Haziran 2017 Pazar 15:27
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'Fatih' dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak. Ancak senaryoda 'yaş krizi' çıktı.
YAPIM EKİBİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Kenan İmirzalıoğlu ise şu an 43'ünde. Yapım ekibi 2'ye bölündü. Bir grup "Kenan'ı makyajla gençleştirelim" diyor.
ALTERNATİF ÜRETTİLER
Diğer grubun fikri ise şu; "Gençliğini 20'li yaşlardaki bir oyuncu oynasın."