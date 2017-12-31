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Fatih Camii Beyhan Yıldızhan Kız Kur’an Kursu hizmete açıldı

Üsküdar Belediyesi, Fatih Camii Beyhan Yıldızhan Kız Kur’an Kursu’nu Yavuztürk Mahallesi'nde hizmete açtı.

31 Aralık 2017 Pazar 03:47
Fatih Camii Beyhan Yıldızhan Kız Kur’an Kursu hizmete açıldı

Kur’an Kursu’nun açılışına İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Üsküdar İlçe Müftüsü Mehmet Sefa Özdemir, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim’i doğru okuyup doğru anlayabilmek için Kur’an kurslarına ihtiyacımız olduğunu vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Fatih Camii ve Bilgi Evinin açılışının ardından şimdi de Kur’an Kursumuzu açıyoruz. En yakın zamanda da Sağlık Ocağımızı açacağız. Dolayısıyla dört başı mamur bir eser ortaya çıktı. Minik yavrularımıza ve yetişkin hanımefendilere hizmet edecek olan Kur’an kursumuz beş sınıftan oluşmakta. İki sınıfında küçük yavrularımıza diğer üç sınıfta ise hanım kardeşlerimize ders verilecek. Burası aile ortamında eğitim yuvası haline geldi. Bu eserin tüm Türkiye’ye örnek olmasını temenni ediyorum. Kur’an kursumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum,” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri kurdele kesimiyle Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 03:47
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