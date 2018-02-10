Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
Dün yayınladığı reklamdaki dünya haritasında Türkiye'yi silen lastik firması Continental firmasına en ciddi çıkışlardan biri, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.10 Şubat 2018 Cumartesi 17:09
Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler yeni bir boyuta taşındı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.
Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.
ALTAYLI'DAN FLAŞ ÇIKIŞ
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Altaylı, "Lastikleri iyi midir, kötü müdür bilmem. Hayatımda bir gün bile otomobilimde bu lastiği kullanmadım. Ne kadar haklı olduğumu da dün anladım." diye başladığı yazısını şöyle sürdürdü:
"Bu tekerlek firması, bir video yayınlamış. Sözde tanıtım videosu.
Videoda firmanın global ağı anlatılıyor.
Ve çok ilginç videodaki dünya haritasında tüm ülkeler yer alıyor, biri hariç.
Türkiye yok.
Adı yok değil, kendi yok.
Türkiye’yi haritadan silmişler.
İran, Irak ve Ermenistan’ı Akdeniz’e kıyısı olan ülke haline getirmişler.
Çok Türkiye aleyhtarlığı gördüm, çok Türkiye düşmanlığı gördüm, Türkiye’yi bölüp parçalayan, sınırları içine başka ülkeler yerleştiren gördüm ama bunun gibisini görmedim.
Koskoca bir ülkeyi ortadan kaldırıp deniz yapmışlar."
Türk halkının bu skandal videoya gösterdiği tepkiden sonra firmanın kuru bir özürle videoyu yayından kaldırdığını belirten Altaylı, "Biz de saf olduğumuz için bunu yiyeceğiz öyle mi?" diye tepki gösterdi.
"Bir şeyi koymayı unutursan hata olabilir, bir şeyi yazmayı unutursan hata olabilir, ama milyonlarca yıldır var olan bir kara parçasını, dünyanın en eski haritalarında bile en doğru biçimde çizilen bir yarımadayı haritaya koymazsan bu hata olmaz." diyen yazar, bu videoda yapılanın bir hata, bir yanlışlık veya unutkanlık olmadığını, bunu özel bir gayretle Türkiye'yi haritadan silmek olduğunu söyledi.
"ALMAYA DEVAM EDEN ŞEREFSİZDİR"
Altaylı yazısını şöyle sürdürdü:
"Üstelik de faaliyette bulunduğun, iş yaptığın bir ülkeyi silmektir.
Türkiye’de mal satacaksın, Türkiye’de ofisin, büron, satış ağın olacak, ama haritanda olmayacak ve buna “Yanlışlık” deyip geçeceksin öyle mi!
Yemezler.
Türk halkı da bu Continental denen firmadan tek bir lastik, tek bir ürün almaya devam ederse şerefsizdir.
Kusura bakmayın ama tam da böyledir, bu kadar açık."
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Yeniçeri20 dk önce Altaylı tam bir şerefli Türk Aydının nın tepkisini ortaya koymuş. Helal olsun diyorum. Bende bundan böyle bu şerefsiz firmanın ürünlerini alırsam şerefsizim nokta Murat24 dk önce Seni sevmem ama doğru demişsin. Alan serefsizdir kaleli31 dk önce çok haklı bir ticari firma böyle alçakça tutum içerisine giremez.bu tür alçaklıklara cevap verilmesi gerekir sayın altaylı duyarlı olarak haklı bir söylemde bulunmuştur aynı duyguları paylaşıyorum. m.k32 dk önce arkandayız Fatih Abdullahbüyüksütcü34 dk önce Kişiliğimizi bir türlü oluştamadık. Onlar edepsizlik yapacak,biz duymazdan geleceğiz. Bu tebiyesizlere hadlerini protesto ederek pişman etmemiz gerekir. SayınAltaylıya katılyorum. Kemalettin Subaşı38 dk önce Seni sevmiyorum Fatih !Amahemfikir olduğumuz nadir konulardan biri.. Vatan Sever41 dk önce Fatih ALTAYLININ milliyetçilik duygularımı kabardı ne? Ama bu çıkışına bende aynen diyorum Altaylının bir sözleri çok doğru takdirle karşılıyorum. Ömer Genç42 dk önce Aynen... İbrahim43 dk önce Sizi canı gönülden tebrik ederim. Bu pardon denecek bir olay deyil. mesut yazıcı45 dk önce benim favori katılımdınız.daha paramız nasip olmayacak.zaten bu batı firmalarından mal almamalı