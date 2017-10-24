Fatih Altaylı skandal koreografiyi böyle savundu

İşte Altaylı'nın o ifadeleri:

Bu, geçen senenin mayıs ayının işi. Niye, geçen sene Fenerbahçeli taraftarların, kötü sezon sonrasında hazırladığı bir video vardı.

Fenerbahçeliler, kendi takımları için bir video hazırlamışlar. Bu videoda Rocky Balboa filmini seslendiren Türk sanatçı kimse onun sesiyle Rocky filminden Rocky'nin kendiyle yaptığı bir konuşma var. Konuşmada Rocky'nin neden başarılı olması gerektiği, neden düşmemesi gerektiği, düşerse ayağa nasıl kalkması gerektiğinin bulunduğu bir dolduruş konuşması var. Fenerbahçeliler, görüntülerle bunu duygusal bir video haline getirmişler. Yani "Fenerbahçe ayağa kalk" diyorlar, bu ne demek kötü sezon geçirdin, yerdesin. Galatasaraylılar da kendi yerde olmasına rağmen bunla dalga geçmek için 'Ayağa kalk' sloganı belirlemişler. Fenerbahçe videosunda Rocky konuştuğu için figür olarak da Rocky'inin boksör resmini seçmişler. Geçen senenin mayıs ayında!