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Fatih Altaylı skandal koreografiyi böyle savundu

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografi hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2017 Salı 14:46

İşte Altaylı'nın o ifadeleri:

Bu, geçen senenin mayıs ayının işi. Niye, geçen sene Fenerbahçeli taraftarların, kötü sezon sonrasında hazırladığı bir video vardı.

Fenerbahçeliler, kendi takımları için bir video hazırlamışlar. Bu videoda Rocky Balboa filmini seslendiren Türk sanatçı kimse onun sesiyle Rocky filminden Rocky'nin kendiyle yaptığı bir konuşma var. Konuşmada Rocky'nin neden başarılı olması gerektiği, neden düşmemesi gerektiği, düşerse ayağa nasıl kalkması gerektiğinin bulunduğu bir dolduruş konuşması var. Fenerbahçeliler, görüntülerle bunu duygusal bir video haline getirmişler. Yani "Fenerbahçe ayağa kalk" diyorlar, bu ne demek kötü sezon geçirdin, yerdesin. Galatasaraylılar da kendi yerde olmasına rağmen bunla dalga geçmek için 'Ayağa kalk' sloganı belirlemişler. Fenerbahçe videosunda Rocky konuştuğu için figür olarak da Rocky'inin boksör resmini seçmişler. Geçen senenin mayıs ayında!

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:46
  1. Rocky Balboa
  • Bahri TunaBahri Tuna15 sa önce
    Geçen senenin mayıs ayındaki pankart için kimse bir şey demedi.Bu sezon açık ara öndeyken böyle anlamsız bir pankartın gereksizliğini söyledi insanlar.Zaten lidersin bırakta bunu 3. 5. 10. takımlar açsın.Onlar aösa onlara yakışırdı.Ama sana yakışmamış.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM16 sa önce
    altaylı denen ne idüğü belirsizin ne düşündüğünün hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Lütfen, sizde o geçmişi belirsizle ekranımızı kirletmeyin.
  • celilcelil16 sa önce
    Tipik kibirli bilindikbir solcu örneği tipi. Uğur Dündar gibi
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