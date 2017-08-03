Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Habetürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında nafaka konusu konuşulurken imam nikahı tartışması çıkmıştı.

İMAM NİKAHINI SAÇMALIK OLARAK TANIMLADI

Nafaka ile ilgili görüşlerini açıklarken Fatih Altaylı 'Kadın boşanıyor imam nikahı saçmalığıyla işi götürüyor.' dedi. Bu sözler üzerine Altaylı'ya tepki gösteren aile danışmanı Erkut Erdoğan 'Fatih Bey inananlar için imam nikahı bir saçmalık değildir.' diye tepki gtöstermişti.

Tartışmanın hararetiyle Altaylı'nın konuğunu dövmediği kalmış, reklam arasına gitmek zorunda kalmıştı.

NİYE SİNİRLENDİM?

Bu tartışma bir anda gündem olurken, Altaylı köşesinden açıklama yapmak zorunda kaldı.

'Niye sinirlendim?' başlığı altında köşesinde bir yazı kaleme alan Altaylı, sinirinin nedenini reklem arasında yaşananlar olduğunu açıkladı.

İşte o yazı;

ÖNCEKİ akşam Teke Tek programında biraz sinirli olmam izleyicileri şaşırtmış.

Haklılar.

Uzun zamandır büyük bir sükûnetle yaptığım programda ilk kez öfkelendim.

Nedeni anlatmam farz oldu.

Programda boşanma sırasında ve sonrasında mağdur olan erkeklerin sorunları tartışılacaktı.

Kadın tarafının bakış açısını ise kadın hakları savunucusu Avukat Canan Arın aktaracaktı.

Programın ilk reklam arasında bunca yıldır hiç başıma gelmeyen bir şey geldi.

Programa mağdur erkekleri savunmak ve sorunlarını anlatmak için Dr. Erkut Erdoğan'la birlikte gelen ve bu konuyla ilgili erkeklerin kurduğu bir derneğin yöneticisi olan 2 kişi, reklam arasında stüdyoya girdi.

Önce tartışmaya başladılar.

Ardından da Avukat Canan Arın'a sözlü saldırıya geçtiler.

Sonunda ben de sertçe konuya müdahil olmak ve bu 2 kişiyi stüdyodan çıkarmak zorunda kaldım.

Dr. Erkut Erdoğan da bu duruma çok üzüldü, ama olan oldu.

Sinirimin nedeni budur.

İzleyicilerden özür dilerim.