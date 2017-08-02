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Fatih Altaylı çıldırdı! İmam nikahına ve konuğuna çirkin sözler...

Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, imam nikahı tartışması yaşanırken adeta çılgına döndü ve konuğunu azarladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:13

Boşanma ortası nafaka sorununun tartışıldığı programda Fatih Altaylı "Kadın boşanıyor imam nikahı saçmalığıyla işi götürüyor."dedi.

İMAM NİKAHI SAÇMALIK

Fatih Altaylı'nın imam nikahıyla ilgili "SAÇMALIK" benzetmesine tepki gösteren aile danışmanı Erkut Erdoğan "Fatih Bey inananlar için imam nikahı bir saçmalık değildir." dedi.

AZ DAHA KONUĞUNU DÖVECEKTİ

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine çılgına dönen Fatih Altaylı konuğuna çok sert bir şekilde tepki göstererek "Eğer resmi nikah yoksa imam nikahı saçmalıktır. Beyefendi iyi o zaman bu kadar heveslisiniz şeriat devletine gidin. Allah aşkına ne biçim konuşuyorsunuz. Hukuku savunacaksınız hakları savunacaksınız burada imam nikahı diyeceksiniz. Siz hakikaten laf anlamıyorsunuz." dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:13
  1. imam nikahı fatih altaylı
  • şükrü onukşükrü onuk40 dk önce
    İnce işlere kalın kafalar sarmaz. İslam hiç bir sistem dayatmaz. Sosyal sorumluluk olarak ahlaklı ve erdemli olmayı, kişisel sorumluluk olarak ta öğrenmeyi en güzel şekilde kulluk görevini yerine getirmeyi öğütler ve müeyyidesini de söyler, isteyen uyar istemeyen uymaz.
  • AbdurrahimAbdurrahim47 dk önce
    İlk önce resmî nikah, sonra imam nikahi. Aksi taktirde Türkiye 11-12 yaşındaki gelinlerle dolar. Sapıtmayın!...
  • FecrFecr47 dk önce
    Fasiklari münafıklari gorun,tanıyın
  • Halo dayiHalo dayi48 dk önce
    Bence hakli.Resmi nikah ülkede mecbur gerekli.Kimin kimle evli oldugu resmi kurumlardan bilinsin.Sadece imam nikahi olursa, hangi kurum nerden bilecek kimin kimle evli oldugunu ?Önce resmi nikah sonrada imam nikahi gayet normal. 
  • HrnHrn54 dk önce
    Gayri müslümanların BİZ MÜSLÜMANLARIN davasını gütmesini beklemiyoruz zaten
  • Hadise BAYRAKDAR Hadise BAYRAKDAR 57 dk önce
    Fatih Altaylının her zamanki hali! Başka ne beklenir ki...
  • FurkanFurkan59 dk önce
    Cahil cesur konuşur derler.Hakikaten öyle olmuş.Bu vatanın asıl sahipleri biziz.Kimi nereden kovuyorsunuz.Bu vatan babanızın tapulu dükkanı değil.Fatih'lerin Yavuz'ların torunları biziz.Siz ise kimin tohumusunuz belli değil !
  • hercaihercai1 sa önce
    Imam nikahi olur ama imam nikahsiz resmi nikah olmaz.
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