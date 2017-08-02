Fatih Altaylı çıldırdı! İmam nikahına ve konuğuna çirkin sözler...

Boşanma ortası nafaka sorununun tartışıldığı programda Fatih Altaylı "Kadın boşanıyor imam nikahı saçmalığıyla işi götürüyor."dedi.

İMAM NİKAHI SAÇMALIK

Fatih Altaylı'nın imam nikahıyla ilgili "SAÇMALIK" benzetmesine tepki gösteren aile danışmanı Erkut Erdoğan "Fatih Bey inananlar için imam nikahı bir saçmalık değildir." dedi.

AZ DAHA KONUĞUNU DÖVECEKTİ

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine çılgına dönen Fatih Altaylı konuğuna çok sert bir şekilde tepki göstererek "Eğer resmi nikah yoksa imam nikahı saçmalıktır. Beyefendi iyi o zaman bu kadar heveslisiniz şeriat devletine gidin. Allah aşkına ne biçim konuşuyorsunuz. Hukuku savunacaksınız hakları savunacaksınız burada imam nikahı diyeceksiniz. Siz hakikaten laf anlamıyorsunuz." dedi.