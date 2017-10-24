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Fas’ta yabancı öğrencilere imam hatip eğitimi

Fas’taki 6. Muhammed İmam Hatip Enstitüsü'nün, bu yıl 900 yabancı öğrenciyi mezun ettiği bildirildi.

24 Ekim 2017 Salı 17:35
Fas’ta yabancı öğrencilere imam hatip eğitimi

Fas İslam İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, aralarında Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelen imam hatip adaylarından 900’ünün 6. Muhammed İmam Hatip Enstitüsünü başarıyla tamamlayarak mezun olduğu belirtildi.

Fransa, Mali, Senegal, Tanzanya, Fildişi Sahilleri ve Çad’ın da aralarında olduğu birçok ülkeden öğrenci kabul edildiği belirtilen açıklamada, mezun öğrencilerin kendi ükelerinde imam hatip olarak görev alacakları kaydedildi.

Fas, Afrika ve Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere dini eğitim vermenin yanı sıra, özellikle Ramazan ayı boyunca hizmet vermek üzere talep eden ülkelere Faslı imam hatip de gönderiyor. 

Dünyabülteni 



Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:35
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