Fas’ta yabancı öğrencilere imam hatip eğitimi

Fas İslam İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, aralarında Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelen imam hatip adaylarından 900’ünün 6. Muhammed İmam Hatip Enstitüsünü başarıyla tamamlayarak mezun olduğu belirtildi.

Fransa, Mali, Senegal, Tanzanya, Fildişi Sahilleri ve Çad’ın da aralarında olduğu birçok ülkeden öğrenci kabul edildiği belirtilen açıklamada, mezun öğrencilerin kendi ükelerinde imam hatip olarak görev alacakları kaydedildi.

Fas, Afrika ve Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere dini eğitim vermenin yanı sıra, özellikle Ramazan ayı boyunca hizmet vermek üzere talep eden ülkelere Faslı imam hatip de gönderiyor.

Dünyabülteni