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Faso'daki Türk restoran saldırısında ölü sayısı 18

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki terör saldırısında resmi verilere göre 18 kişi öldü. Yüksek Mahkeme 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

15 Ağustos 2017 Salı 18:10
Faso'daki Türk restoran saldırısında ölü sayısı 18

Vagadugu Yüksek Mahkeme Savcısı Maisa Sereme, düzenlediği basın  toplantısında, Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana önceki gece düzenlenen  silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tüm cesetlerin Bogodogo Hastanesinin morguna kaldırıldığını belirten  Sereme, saldırganların kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Sereme, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını ifade  etti.

Yetkililer, önceki gün yerel saatle 21.00'de bir restorana yapılan  silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü  bildirmişti.

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu da silahlı saldırıda  20 kişinin öldüğünü dile getirmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:10
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