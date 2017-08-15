Faso'daki Türk restoran saldırısında ölü sayısı 18

Vagadugu Yüksek Mahkeme Savcısı Maisa Sereme, düzenlediği basın toplantısında, Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana önceki gece düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tüm cesetlerin Bogodogo Hastanesinin morguna kaldırıldığını belirten Sereme, saldırganların kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Sereme, olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yetkililer, önceki gün yerel saatle 21.00'de bir restorana yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu da silahlı saldırıda 20 kişinin öldüğünü dile getirmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.