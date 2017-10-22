Fas ve Cezayir arasında uyuşturucu sorunu

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil'in Cuma günü “Fas, söylendiği gibi Afrika'ya yatırım yapmıyor, sadece bankalarında uyuşturucu parasını aklıyor. Fas Kraliyet Havayolları, Afrika'ya sadece yolcu taşımıyor” demesi üzerine başlayan kriz büyüyor.

Cezayir Büyükelçiliği Maslahatgüzarının kınama için Fas Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından, Fas Cezayir’deki büyükelçisini de çağırdı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mesahil'in iddialarının "sorumsuzca ve çocukça" olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Fas Krallığı'nın Afrika politikasına yönelik Cezayir Dışişleri Bakanının tehlikeli açıklamalarının ardından Cezayir'in Rabat'taki diplomatik temsilcisi bakanlığa çağrıldı. Cezayir'in Rabat Maslahatgüzarına, Fas aleyhine yapılan açıklamaların 'sorumsuzca ve çocukça' olduğu belirtilerek, Dışişleri Bakanı'ndan ülkesinin resmi politikalarını uluslararası düzeyde doğru bir şekilde yansıtması bekleniyor."