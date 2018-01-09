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Fas o toplantı için harekete geçiyor

"Afrika'nın Göç Planı" konferansında, Afrika'nın yasa dışı göç sorunu ve genel olarak kıtadaki göç hareketleri ele alındı.

09 Ocak 2018 Salı 17:42
Fas o toplantı için harekete geçiyor

"Afrika'nın Göç Planı" başlıklı konferans, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlendi.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansta, Afrika'nın yasa dışı göç sorunu ve genel olarak kıtadaki göç hareketleri ele alındı. Konferansa bazı Afrika ülkeleri Dışişleri Bakanı düzeyinde, bazıları da temsilci göndererek katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Afrika kıtasındaki göçü yönetmek için, acil olarak Afrika'nın göç planını hep beraber iyi bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Fas Kralı 6. Muhammed’in göç üzerine bir "Afrika eylem planı" hazırlanmasına karar verdiğini belirten Burita, şunları söyledi:

"Afrika’nın göç planına katkı sağlamak için, 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 30. Afrika Birliği Olağan Toplantısı'nda Fas'ın göçe ilişkin eylem planını sunacağız. Ülke olarak Afrika'ya yönelik göç planımız 3 noktaya odaklanıyor. Birincisi Afrika’da göçü bir zorunluluk olmaktan çıkarmak, ikincisi göçü bir tercih olarak sunmak, üçüncüsü ise göçün bir fırsat olarak değerlendirilmesini sağlamak."

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Maite Nkoana-Mashabane ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu konferansı Afrika'nın göç planına ilişkin ideallerimizi geliştirmek ve paylaşmak için iyi bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Afrika'da göç büyük bir sorun, ama ülkesinden ayrılmak isteyenleri veya ülkemizde yaşamak isteyenleri seçmek ve onlara bu hakkı tanımamak zor bir karar." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:42
  1. Afrika Birliği Olağan Toplantısı
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