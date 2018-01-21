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Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlarla mücadelede kararlıyız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Zeytin  Dalı Harekatı'na ilişkin, "Devletimiz, nereden, kimden gelirse gelsin, milli güvenliğimize ve toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlara karşı mücadelede kararlıdır." ifadesini kullandı.

21 Ocak 2018 Pazar 16:36
Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlarla mücadelede kararlıyız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü  PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

Harekatın, hukuki, siyasi, ahlaki ve askeri açıdan doğru ve haklı  olduğunu belirten Özlü, "Devletimiz, nereden, kimden gelirse gelsin, milli  güvenliğimize ve toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlara karşı mücadelede kararlıdır. Türkiye, bu harekatı yaparken, meşruiyetini kendi bekasından, kendi  haklı güvenlik gereksinimlerinden almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlerdir ABD ve NATO'yu  uyardığını, ülkenin milli güvenliğine ve coğrafyanın taşıdığı risklere dikkat  çektiğini anımsatarak, "Üyesi olduğumuz NATO ve ABD, ülkemizin güvenliği söz  konusu olduğunda üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Türkiye, oyalanacak,  ötelenecek bir ülke değildir." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"PKK'ya, PYD'ye ve diğer tüm Türkiye düşmanlarına dostluk edenler,  öyle ya da böyle bizim düşmanımızdır. Bize düşmanlık edenleri, hangi maskenin  arkasına saklanırlarsa saklansınlar, biliriz, tanırız. PKK'yı, PYD ile perdeleyip  meşrulaştırmaya çalışanlar, bu tutumlarını derhal gözden geçirsinler. Bu örgütler  herhangi bir argümanla örtülemeyecek kadar açık bir şekilde bizim düşmanımızdır.  Onlarla gerekirse kıyamete kadar mücadeleye yeminliyiz. Terör ordusunu, başka  kılıflara sarıp sarmalayarak bize yutturmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar,  yutmayız ve gereğini yaparız. Türkiye'nin dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu,  işte o halin gereğidir.

Operasyon, NATO ve ABD için bir güven ve samimiyet testidir. NATO ve  ABD kimin yanındadır? Uluslararası hukuk dahil olmak üzere, hiçbir biçimde meşru  olmayan PKK ve PYD'nin yanında mı, yoksa dost ve müttefik ülke Türkiye'nin  yanında mı? Ya teröristlerle birlikte olacaklar ya da Türkiye'nin haklı  tezlerinin yanında yer alacaklar. Beklentimiz, doğru olanı yapmaları, ne pahasına  olursa olsun bir terör devletine izin vermeyecek Türkiye'nin yanında olmalarıdır.  Zeytin Dalı Operasyonu'nda Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız Mehmetçiklerimizle beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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