Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlarla mücadelede kararlıyız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

Harekatın, hukuki, siyasi, ahlaki ve askeri açıdan doğru ve haklı olduğunu belirten Özlü, "Devletimiz, nereden, kimden gelirse gelsin, milli güvenliğimize ve toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlara karşı mücadelede kararlıdır. Türkiye, bu harekatı yaparken, meşruiyetini kendi bekasından, kendi haklı güvenlik gereksinimlerinden almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlerdir ABD ve NATO'yu uyardığını, ülkenin milli güvenliğine ve coğrafyanın taşıdığı risklere dikkat çektiğini anımsatarak, "Üyesi olduğumuz NATO ve ABD, ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Türkiye, oyalanacak, ötelenecek bir ülke değildir." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"PKK'ya, PYD'ye ve diğer tüm Türkiye düşmanlarına dostluk edenler, öyle ya da böyle bizim düşmanımızdır. Bize düşmanlık edenleri, hangi maskenin arkasına saklanırlarsa saklansınlar, biliriz, tanırız. PKK'yı, PYD ile perdeleyip meşrulaştırmaya çalışanlar, bu tutumlarını derhal gözden geçirsinler. Bu örgütler herhangi bir argümanla örtülemeyecek kadar açık bir şekilde bizim düşmanımızdır. Onlarla gerekirse kıyamete kadar mücadeleye yeminliyiz. Terör ordusunu, başka kılıflara sarıp sarmalayarak bize yutturmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar, yutmayız ve gereğini yaparız. Türkiye'nin dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu, işte o halin gereğidir.

Operasyon, NATO ve ABD için bir güven ve samimiyet testidir. NATO ve ABD kimin yanındadır? Uluslararası hukuk dahil olmak üzere, hiçbir biçimde meşru olmayan PKK ve PYD'nin yanında mı, yoksa dost ve müttefik ülke Türkiye'nin yanında mı? Ya teröristlerle birlikte olacaklar ya da Türkiye'nin haklı tezlerinin yanında yer alacaklar. Beklentimiz, doğru olanı yapmaları, ne pahasına olursa olsun bir terör devletine izin vermeyecek Türkiye'nin yanında olmalarıdır. Zeytin Dalı Operasyonu'nda Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız Mehmetçiklerimizle beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsun."