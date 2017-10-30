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Faruk Güllü: Bank Asya'ya günahımı vermem

Baklavacı Faruk Güllü, TUSKON davasında ifade verdi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:41
Faruk Güllü: Bank Asya'ya günahımı vermem

Tutuklu sanık ünlü Baklavacı Faruk Güllü, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 aydır tutuklu olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, "TUSKON'dan 2010 yılında istifa ettim. Herhangi bir imzam yoktur. 1 Mart 2014'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'na ve 6. Olağan Genel Kurulu'na katılmadım. Listelerde adımın geçiyor olması bilgim ve isteğim dışındadır" dedi.

'BANK ASYA'YA GÜNAHIMI VERMEM'

"MASAK raporlarında gayriresmi para hareketlerinin olmadığını kanıtlanmıştır" diyen Güllü, "Bank Asya, en çok iş hayatımda bana zarar veren banka olmuştur. Bank Asya'ya para yardımı değil, günahımı vermem. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Güneşli'deki mağazamızdayken öğrendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yola çıktık. Polislerle, tanklar geçmesin diye yolu kapattık, helikopter saldırısına rağmen yolu açmadık. Hakkımda yakalama kararı bulunduğunda iş yerime giderek teslim oldum. Yapılan aramalarda sadece 1 adet bandrollü kitap bulunmuştur. ByLock ve başka kriptolu haberleşme programı kullanmadım" ifadelerini kullandı
Hakkında yakalama kararı çıkınca yurtdışına kaçmadığını belirten Güllü, kendisi aleyhine ifade veren Gizli Tanık 'Demir'in duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

'ALMANYA'DA OTURMA İZNİM VAR, YURT DIŞINA ÇIKMAYI DÜŞÜNMEDİM'

Güllü, "ByLock gibi kriptolu herhangi bir haberleşme aracını kullanmadım. Digitürk aboneliğim yoktur. Örgüt üyelerinde ele geçirilen 1 dolarım yok. Örgütün toplantılarına katılamadım. FETÖ/PDY için yardımcı olduğuma dair dosyada bir delil yoktur. Almanya'dan mart ayında geldim, oturma iznim vardır ve 15 Temmuz'dan sonra yurtdışına çıkmayı düşünmedim. 15 aydır tutukluyum. Adli tedbir tedbiriyle tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Söz alan diğer sanıklarda tahliyesini talep etti. Duruşma sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:41
  1. Faruk Güllü
  2. FETÖ üyesi
  3. MASAK raporları
  4. BANK ASYA
  5. FETÖ/PDY
  • MuhalifMuhalif12 dk önce
    Verirsin verirsin sevabını bile verirsin yeme bizi...
  • Şase Şase 58 dk önce
    Tamahlık insana...
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