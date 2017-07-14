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Fareyi mide asitine koyunca bakın neler oluyor!

Mide asitiyle dolu bir kaba fare ceseti konunca neler olur? Midemizdeki asidin gücünü ortaya koyan bu deney kameraya böyle yansıdı... (Bu video, bazı izleyicilerin üzücü bulabileceği görüntüleri içeriyor olabilir)

14 Temmuz 2017 Cuma 10:53
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:53
  1. Fare
  2. mide asiti
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