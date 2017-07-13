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Farelerle 32 milyon dolarlık mücadele

ABD'nin en büyük kenti ve ülkenin 'ekonomik başkenti' olarak bilinen 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'ta farelerle mücadele için 32 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:58
Farelerle 32 milyon dolarlık mücadele

New York Belediyesi sayısı 2 milyon civarında olduğu tahmin edilen farelerle mücadelede hedef büyüttü.

Belediye yönetimi, kentte insan sağlığına zararı bilinen bu kemirgenlerin yaklaşık yüzde 70'ini azaltmak için 32 milyon dolar bütçe ayırdığını açıkladı.

NORMAL YAŞAMIN PARÇASI DEĞİL

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, "Fareleri New York'ta yaşamın normal bir parçası olarak kabul etmiyoruz" dedi. Blasio, mücadelede hedefin Manhattan'ın Chinatown, East Village ve Lower East Side, Brooklyn'in Bushwick ve Bedford-Stuyvesant ve Bronx'un Grand Concourse bölgeleri olduğunu bildirdi.

Kent, mücadele çerçevesinde eylül ayında farelere karşı dayanıklı güneş kompaktörleri kurarak telden üretilmiş atık sepetlerini çelik kutularla değiştirmeyi planlıyor.

Bronx'un Grand Concourse bölgesinde geçen şubat ayında bir kişinin, fare idrarına temasla bulaşan "leptospiroz"dan öldüğü açıklanmıştı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYET YAĞIYOR

New York Sağlık Müdürlüğü, yılbaşından bu yana farelerle ilgili 10 binden fazla şikayet aldıklarını duyurdu.

Temizlik İşleri Amiri Kathryn Garcia ise New Yorklulara seslenerek, 'fareleri ortadan kaldırmanın en iyi yolunun evdeki çöpler ve sokaklardaki çöp gibi yiyeceklerden mahrum etmek' olduğunu ifade etti.

Columbia Üniversitesi'nden bir doktora öğrencisi 2014 yılında kullandığı istatistiksel analiz yöntemiyle kentte 2 milyon civarında fare olduğunu tahmin etmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:58
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