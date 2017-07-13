Fare deliğinin 'hero'suna büyük tepki: Turuncu tulum giydirilsin!

YENİAKİT.COM.TR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Fetullahçı darbeci teröristlerin sulandırma çabası yine gündem oldu.

Şehitlere ve aileleri başta olmak üzere millete hakaretlere devam eden FETÖ'nün darbeci teröristleri bu kez 'hero' yazılı tişört alçaklığına girişti. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde bulunan ve darbe başarısız olunca menfezde fare gibi yakalanan darbeci hain Gökhan Güçlü, duruşma salonuna gelirken üzerine giydiği beyaz tişört üzerinde büyük harflerle İngilizce ‘HERO’ yazan ve Türkçesinin ‘Kahraman’ yazılı tişört ile duruşmaya katılması milletin sabrını taşırdı.

Esfele safilin (Aşağlıkların en aşağısı) seviyesini de aşan FETÖ'cü hainlerin bu tavırları milletten büyük tepki görürken sosyal medyada Hükümete çağrıda bulunan vatandaşlar FETÖ'nün darbeci hainlerine 'tek tip turuncu tulum' giydirilmesi talebinde bulundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YER ALAN TEPKİ TWEETLERİ