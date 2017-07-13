Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fare deliğinin 'hero'suna büyük tepki: Turuncu tulum giydirilsin!

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı.Fare deliğinde yakalanan FETÖ'cü darbeci hainin giydiği 'Hero' yazılı tişörte büyük tepki geldi. Öte yandan 'hero'nun Zazaca argo sözcüğü olup 'eşek' olduğu öğrenildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:22
Fare deliğinin 'hero'suna büyük tepki: Turuncu tulum giydirilsin!

YENİAKİT.COM.TR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Fetullahçı darbeci teröristlerin sulandırma çabası yine gündem oldu.

Şehitlere ve aileleri başta olmak üzere millete hakaretlere devam eden FETÖ'nün darbeci teröristleri bu kez 'hero' yazılı tişört alçaklığına girişti. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde bulunan ve darbe başarısız olunca menfezde fare gibi yakalanan darbeci hain Gökhan Güçlü, duruşma salonuna gelirken üzerine giydiği beyaz tişört üzerinde büyük harflerle İngilizce ‘HERO’ yazan ve Türkçesinin ‘Kahraman’ yazılı tişört ile duruşmaya katılması milletin sabrını taşırdı.

Esfele safilin (Aşağlıkların en aşağısı) seviyesini de aşan FETÖ'cü hainlerin bu tavırları milletten büyük tepki görürken sosyal medyada Hükümete çağrıda bulunan vatandaşlar FETÖ'nün darbeci hainlerine 'tek tip turuncu tulum' giydirilmesi talebinde bulundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YER ALAN TEPKİ TWEETLERİ

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:22
  1. hero yazılı tişört
  2. hero
  3. FETÖ sanığı hero tişörtü
  • hmzhmz4 dk önce
    aynen vatan hainleri ve suçlular için turuncu tulum olması gerek
  • CanCan10 dk önce
    Bence pembe tulum giydirilsin
  • MehmetMehmet12 dk önce
    Şayet burada zazaca eşek kast edilmiş ise eşeklere büyük hakaret yapılmış sayılır çok yakında eşeklerin bu olayı protosto için adalet yürüyüşü yapmasını bekleyin
  • mrtmrt21 dk önce
    Tisortculuk bunlarin meslegi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 Temmuz'u kana bulayacaklardı! Dev operasyon
  1. 15 Temmuz'u kana bulayacaklardı! Dev..
  2. Hakan Uzan'a büyük şok!
  3. Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi..
  4. Fransa'da vahşet! Bebeklerini öldürüp..
  5. 22. Dünya Petrol Kongresi sona erdi
  6. Tekirdağ'daki orman yangını 4 saatte..
  7. Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 18 kişi..
  8. Tunceli'de çatışma çıktı!
  9. Tapu çetesine operasyon: 32 kişi..
  10. Sedat Şahin’in adamlarına operasyon!
  11. Tüm zamanların rekoru kırıldı!
  12. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan..
  13. İstanbul Valiliği'nden OHAL komisyonu..
  14. AB Komisyonu Belçika'yı Adalet..
  15. FKÖ'den AB'ye çağrı: Filistin'i tanıyın!
  16. Yeşilay mücadelesi sınırları geçti
  17. Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
  18. Kahraman: Biiznillah bir daha..
  19. Türkiye'ye getiriliyorlar! Azez'de..
  20. Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
FETÖ'cünün eşi cezaevine sokarken yakalandı!
FETÖ'cünün eşi cezaevine sokarken yakalandı!
FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''