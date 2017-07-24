Banka kartları dağıtıldı! Teröristlere asgari ücret maaş veriliyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarına topluma uyum sürecinde ödenecek maaşları için banka kartları verilmeye başlandığı öğrenildi.

Yerel basındaki haberlere göre, silah bırakan 7 binden fazla FARC mensubunun yararlanacağı uygulama için ilk banka kartları Narino yönetim bölgesi kırsalında yer alan Policarpa toplanma alanındaki militanlara teslim edildi.

Hükümetle yapılan barış anlaşması uyarınca toplum hayatına geçiş sürecinde yaklaşık 670 bin Kolombiya pesosu (yaklaşık 790 lira) asgari ücret alacak FARC militanlarına ayrıca küçük işletmeler kurabilmeleri için kredi de sağlanacak.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.