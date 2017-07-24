Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Banka kartları dağıtıldı! Teröristlere asgari ücret maaş veriliyor

Hükümetle anlaşma sağlanan ve teröristlerin silah bıraktığı Kolombiya'da militanlara maaş ödemeleri için banka kartları verildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:15
Banka kartları dağıtıldı! Teröristlere asgari ücret maaş veriliyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarına topluma uyum sürecinde ödenecek maaşları için banka kartları verilmeye başlandığı öğrenildi.

Yerel basındaki haberlere göre, silah bırakan 7 binden fazla FARC mensubunun yararlanacağı uygulama için ilk banka kartları Narino yönetim bölgesi kırsalında yer alan Policarpa toplanma alanındaki militanlara teslim edildi.

Hükümetle yapılan barış anlaşması uyarınca toplum hayatına geçiş sürecinde yaklaşık 670 bin Kolombiya pesosu (yaklaşık 790 lira) asgari ücret alacak FARC militanlarına ayrıca küçük işletmeler kurabilmeleri için kredi de sağlanacak.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:15
  1. kolombiya
  2. FARC
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!