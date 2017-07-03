FARC lideri Londono "Timochenko" hastaneye kaldırıldı

FARC, Villavicencio kentindeki Hastanede tedavi altına alınan "Timochenko" ismiyle bilinen Rodrigo Londono'nun durumuna ilişkin açıklama yapmadı

Hükümetle yapılan barış anlaşması çerçevesinde 27 Haziran’da silahlarının tamamını Birleşmiş Milletlere (BM) teslim eden FARC’ın lideri Rodrigo Londono, yerel basındaki haberlere göre, hissettiği şiddetli göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı sonrası Villavicencio kentindeki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Londono’nun sağlık durumuna ilişkin FARC’tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’la birlikte Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında FARC’ın silahlarının tamamının teslim alındığı törene katılmıştı.

