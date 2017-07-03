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FARC lideri Londono "Timochenko" hastaneye kaldırıldı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC)  "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono geçirdiği rahatsızlık sonrası  Kolombiya'nın Villavicencio kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı  belirtildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:03
FARC lideri Londono "Timochenko" hastaneye kaldırıldı

FARC,  Villavicencio kentindeki Hastanede tedavi altına alınan "Timochenko" ismiyle  bilinen Rodrigo Londono'nun durumuna ilişkin açıklama yapmadı

Hükümetle yapılan barış anlaşması çerçevesinde 27 Haziran’da  silahlarının tamamını Birleşmiş Milletlere (BM) teslim eden FARC’ın lideri  Rodrigo Londono, yerel basındaki haberlere göre, hissettiği şiddetli göğüs  ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı sonrası Villavicencio kentindeki bir hastanenin  acil servisine kaldırıldı.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Londono’nun  sağlık durumuna ilişkin FARC’tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’la birlikte Mesetas kenti  kırsalındaki La Guajira toplanma alanında FARC’ın silahlarının tamamının teslim  alındığı törene katılmıştı.
 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:03
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